Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 21. August 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich liebe mich und deshalb tue ich mir etwas Gutes!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Mond und Mars im Sextil sind schon mal Vorboten auf die Jungfrau-Zeit, die vor uns liegt. Wir spüren, dass jetzt Kräfte herrschen, die uns gesund machen können. Mars und Mond fangen damit an. Wir fühlen uns irgendwie fitter als sonst und vielleicht wagen wir es sogar, beim gemütlichen Spaziergang einfach mal ein paar Schritte zu laufen. Oder statt mit dem Auto, mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren, auch wenn wir dafür eine Stunde früher aufstehen müssen. Mond und Merkur sorgen dafür, dass die Bewegung mit unseren Freunden noch mehr pusht und zusammenhält.