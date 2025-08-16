Ihr Mantra des Tages für Freitag: 22. August 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich erkenne meinen Wert und stehe zu meinen Talenten.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Nun steht die Sonne für einen ganzen Monat in der Jungfrau. Eine wichtige Zeit für uns. Denn unter dieser Sonne wird uns bewusst, was wir ab sofort in unserem Leben ändern müssen: Wir müssen damit aufhören, uns kleiner zu machen, als wir sind. Wir dürfen nicht länger zulassen, dass uns andere herumschubsen. Wir müssen uns darüber klar werden, dass wir etwas ganz Besonderes sind, über einzigartige Talente und Fähigkeiten verfügen. Diese Erkenntnisse sind dann genug Veränderung. Denn auf diese Weise wird unser Selbstwertgefühl runderneuert, wir gehen wieder selbstbewusst und erhobenen Hauptes durchs Leben. Danke, liebe Sonne!