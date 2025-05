Ihr Mantra des Tages für Freitag: 23. Mai 2025

Das Mantra

"Ich nehme mir bewusst Zeit für mich und ziehe mich zurück."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Auch der Freitag ist ähnlich wie der Mittwoch frei von Aspekten und Transiten. Vielleicht brauchen wir nach dem aufregenden Tag gestern, heute ein paar Stunden Ruhe, die wir am ehesten in der Natur finden. Der Mond ist allerdings in den Widder gewandert, was auch die Abenteuerlust in uns weckt. Wir möchten gerne Neues ausprobieren und an unsere Grenzen gehen. Jeder muss für sich entscheiden wie. Der eine springt aus einem fliegenden Flugzeug und erfüllt sich den Traum vom Fallschirmsprung. Dem anderen reicht es, mit einem 5 km-Lauf den Körper an Grenzen zu bringen. Heute ist alles erlaubt, was uns guttut.