Ihr Mantra des Tages für Freitag: 27. Dezember 2024

Das Mantra

„Ich weiß, dass Geld nicht alles ist!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

So kurz nach Weihnachten ist der Blick aufs Bankkonto nicht immer gerade rosig. Aber Merkur und Jupiter fordern uns dazu auf, Geldsorgen einfach mal nicht so eng zu sehen. Entweder, weil wir schon einen perfekten Sparplan haben. Oder es kommt von irgendwo ein Betrag her, mit dem wir nicht gerechnet haben. Merkur und Saturn könnten allerdings dafür sorgen, dass wir uns mit anderen nicht ganz einig sind, wie es finanziell weitergehen sollte. Mond und Venus verunsichern uns und Mond und Uranus bringen Stress. Aber Neptun wirkt auch und sorgt für Ruhe.