Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 27. Februar 2025

Das Mantra

"Auch meine verrückten Ideen sind umsetzbar!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Auch heute ist nur ein Aspekt zu beachten – der hat es aber in sich. Im positiven Sinne! Mit Merkur und Uranus im Sextil liegen Genie und Wahnsinn ganz nahe beinander. Wir haben total abgehobene und durchgeknallte Ideen, die im ersten Moment wirklich verrückt klingen. Aber, wenn wir sie einmal aufschreiben und gut durchdenken, werden wir erkennen, dass da viel dabei ist, was unsere Zukunft nicht nur verändern, sondern auch verbessern kann. Vielleicht kündigen wir unseren Job, weil wir auf Weltreise gehen. Oder wir brechen aus einer Beziehung aus, die uns klein hält. Was wir denken können, kann jetzt auch wahr werden.