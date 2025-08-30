präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Ihr Spruch des Tages

Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 3. September 2025

Der Astrologe Erich Bauer - Foto: Astrowoche
Erich Bauer, Chefastrologe Astrowoche Magazin
Aus der Serie: Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 1. bis 7. September 2025

Dieses Mantra bereichert Sie am Mittwoch, den 3. September 2025!

4 / 8
Schwarzer Umriss einer meditierenden Person vor einem orangefarbenen, mandalaartigen Hintergrund mit der Zahl 3
Foto: Redaktion Astrowoche
Auf Pinterest merken

Das Mantra des Tages:

„Ich lasse mich nicht von meiner Wut überrollen und bleibe bei mir.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute ist es ganz wichtig, dass wir den ganzen Tag das Merkur-Quadrat-Uranus im Hinterkopf behalten. Es bedeutet Geldverlust, der über ein verlorenes Portemonnaie hinausgehen und ein tiefes Loch in unsere Ersparnisse reißen kann. Darum achten wir ganz besonders auf all zu gute Angebote. Da der Mond auch noch schwierige Verbindungen zu Mars und Jupiter eingeht, ist Streit (vor allem ums Geld) vorprogrammiert. Wir machen anderen Vorwürfe und übertreiben dabei maßlos – oder umgekehrt. Darum sind Zurückhaltung und Fairness ganz wichtig, bevor wir uns im Ton vergreifen.

Zurück
Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 2. September 2025
Weiter
Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 4. September 2025
Seite
NewsMantra des Tages
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Abstraktes Bild des Weltraums - Foto: iStock/sakkmesterke
Der Kosmos lädt ein
Portaltage 2025: Wann sie sind und was sie bedeuten

Wann finden die Portaltage 2025 statt und was können Sie tun, um Sie für sich persönlich zu nutzen - alle Antworten gibt es hier.

Sternzeichen und Sternenkonstellationen um einen Horoskopkreis über den Wolken - Foto: Surasak Suwanmake/iStock
Die Sterne für das Wochenende
Für 3 Sternzeichen wird das letzte August-Wochenende ab 30.08.2025 zum besonderen Highlight!

Das Wochenende ab dem 30.08. wird vom Schütze-Mond regiert und lässt 3 Sternzeichen gestärkt in den September starten.

Sternzeichenkreis vor einem Feld im Sonnenuntergang - Foto: BillionPhotos.com / AdobeStock
Prognose im September
Diese 3 Sternzeichen erwartet im September 2025 ein Spätsommer voller Highlights!

Der September verwöhnt drei Sternzeichen mit schönen Erlebnissen und glücklichen Begegnungen. Sie haben den besten Monat.

Paar geht Händchen haltend über eine Wildblumenwiese - Foto: Wongstorn / AdobeStock
Liebessterne im September
Für diese 3 Sternzeichen wird der September 2025 zu einem unvergesslichen Fest der Liebe

Diese 3 Sternzeichen verabschieden den Sommer mit zauberhaften Liebeschancen und starten romantisch in den Herbst 2025!

Zwei Koi-Karpfen schwimmen in einem See in dem sich der Vollmond spiegelt - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Vollmond Energien & totale Mondfinsternis
Alles zum Fische-Vollmond 07.09.2025: 3 Sternzeichen tauchen in eine magische Traumwelt ein!

Am 07.09.2025 findet nicht nur ein Vollmond in den Fischen, sondern auch eine totale Mondfinsternis statt. Mehr dazu!