Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 3. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich lasse mich nicht von meiner Wut überrollen und bleibe bei mir.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute ist es ganz wichtig, dass wir den ganzen Tag das Merkur-Quadrat-Uranus im Hinterkopf behalten. Es bedeutet Geldverlust, der über ein verlorenes Portemonnaie hinausgehen und ein tiefes Loch in unsere Ersparnisse reißen kann. Darum achten wir ganz besonders auf all zu gute Angebote. Da der Mond auch noch schwierige Verbindungen zu Mars und Jupiter eingeht, ist Streit (vor allem ums Geld) vorprogrammiert. Wir machen anderen Vorwürfe und übertreiben dabei maßlos – oder umgekehrt. Darum sind Zurückhaltung und Fairness ganz wichtig, bevor wir uns im Ton vergreifen.