präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Ihr Spruch des Tages

Ihr Mantra des Tages für Samstag: 23. August 2025

Der Astrologe Erich Bauer - Foto: Astrowoche
Erich Bauer, Chefastrologe Astrowoche Magazin
Aus der Serie: Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 18. bis 24. August 2025

Dieses Mantra bereichert Sie am Samstag, 23. August 2025!

7 / 8
Schwarzer Umriss einer meditierenden Person vor einem orangefarbenen, mandalaartigen Hintergrund mit der Zahl 23
Foto: Redaktion Astrowoche
Auf Pinterest merken

Das Mantra des Tages:

„Ich darf jeden Tag neue Entscheidungen für mein Glück treffen.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute lässt uns der Neumond in der Jungfrau sehr deutlich spüren, was uns belastet. Und er meint damit nicht die oberflächlichen Alltagsprobleme, sondern das, was unsere Seele beschwert. Die gute Nachricht ist: Der Mond lässt uns mit dieser Erkenntnis nicht allein, sondern hilft uns, die Wunden unserer Seele und unsere verletzten Gefühle zu heilen. Und dieser innere Heilungsprozess motiviert uns dann, auch mehr für unsere körperliche Gesundheit und Fitness zu tun. Heute nehmen wir uns ernsthaft vor, uns mehr zu bewegen und uns gesünder zu ernähren. Wir freuen uns auf ein völlig neues Körpergefühl.

Zurück
Ihr Mantra des Tages für Freitag: 22. August 2025
Weiter
Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 24. August 2025
Seite
NewsMantra des Tages
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Mondsichel steht über einem See am Nachthimmel - Foto: Soft Light / AdobeStock
Ihr Spruch des Tages
Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 18. bis 24. August 2025

Das täglich neue Mond-Mantra leitet Sie durch die Woche vom 18. bis 24. August 2025!

Bild von einem Horoskopkreis in Lila umgeben von Sternen - Foto: Thanumporn Thongkongkaew/iStock
Die Sterne für das Wochenende
Das Wochenende ab dem 16. August 2025 bringt 3 Sternzeichen Erholung und kleine Wunder!

Dieses Wochenende verspricht Erholung und kleine Wunder. Drei Sternzeichen dürfen sich besonders freuen.

Zeichnung von einer Frau, die eine mit Blumen verzierte Mondsichel hält - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Neumond-Energien
Alles zum Jungfrau-Neumond am 23.08.25: Für diese 4 Sternzeichen wird er zum seelischen Neubeginn!

Hier erfahren Sie alles zum kraftvollen Jungfrau-Neumond am 23.08.25! Welche Sternzeichen profitieren am meisten?

Ansicht von Venus und Jupiter im Universum - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Liebes-Konjunktion
Venus-Jupiter-Konjunktion am 12.08.2025: Für diese 3 Sternzeichen stehen alle Zeichen auf Liebe!

Am 12.08.2025 treffen Venus und Jupiter sich in einer Konjunktion. Drei Sternzeichen erleben dadurch Herzklopfen und Harmonie.

Sternzeichenkreis vor einer galaktischen Traumwelt - Foto: napaporn / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 11. August 2025 eine Woche voller Sternenzauber!

Die Woche ab dem 11. August 2025 hält wundervolle Sternen-Überraschungen bereit. Vor allem für diese 3 Sternzeichen!