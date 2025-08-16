Ihr Mantra des Tages für Samstag: 23. August 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich darf jeden Tag neue Entscheidungen für mein Glück treffen.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute lässt uns der Neumond in der Jungfrau sehr deutlich spüren, was uns belastet. Und er meint damit nicht die oberflächlichen Alltagsprobleme, sondern das, was unsere Seele beschwert. Die gute Nachricht ist: Der Mond lässt uns mit dieser Erkenntnis nicht allein, sondern hilft uns, die Wunden unserer Seele und unsere verletzten Gefühle zu heilen. Und dieser innere Heilungsprozess motiviert uns dann, auch mehr für unsere körperliche Gesundheit und Fitness zu tun. Heute nehmen wir uns ernsthaft vor, uns mehr zu bewegen und uns gesünder zu ernähren. Wir freuen uns auf ein völlig neues Körpergefühl.