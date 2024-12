Ihr Mantra des Tages für Samstag: 28. Dezember 2024

Das Mantra

„Schwere Zeiten übersteht nur die wahre Liebe!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Selbst die tollsten Energien und die beste Unterstützung aus dem Universum sind nicht immer auch das Beste für uns. Durch den liebevollen Einfluss von Venus haben wir in den letzten Wochen die Liebe erfahren dürfen. Und zwar in all ihren wunderbaren Facetten. Jetzt trifft sich der Liebesplanet mit Uranus und das stellt nicht nur unsere eigenen Gefühle, sondern auch die von unseren Mitmenschen auf die Probe. Und da kann sich plötzlich herausstellen, dass das, was wir uns gewünscht haben, gar nicht das Richtige für uns war. Darum ist selbst eine Trennung ein Ende mit Schrecken, aber es wird ein gutes Ende sein.