Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 10. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich kann alles schaffen, was ich mir selbst zutraue.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wir haben zu unserer Fröhlichkeit zurückgefunden, jetzt kommt auch der Ehrgeiz und neuer Mut dazu. Toll! Zu verdanken haben wir das Mond und Mars, die in Opposition zueinander stehen. Das gibt noch mehr Motivation und wir krempeln die Ärmel hoch und erledigen zunächst alles, was letzte Woche liegengeblieben ist. Mond und Mars sind wie ein Motor, der auf Hochtouren läuft und uns immer weiter antreibt. Ein richtig tolles Gefühl! Und wir habe sogar Zeit und Lust rauszugehen und Sport zu treiben. Wir ziehen die Laufschuhe an und joggen dem Herbst mit einem strahlenden Lächeln entgegen. Was für ein herrliches Gefühl!