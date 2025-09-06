Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 11. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich bewerte die Vergangenheit neu und blicke aufgeräumt nach vorne.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Auch heute wird uns vom Universum eine Verschnaufpause gegönnt, die wir sehr gerne annehmen. Es ist mal wieder Zeit, die letzten Tage und Wochen Revue passieren zu lassen und einzuordnen, was Gutes und Schlechtes geschehen ist. Im Nachhinein stellt sich vielleicht heraus, dass Dramen und Katastrophen eigentlich ein Glücksfall gewesen sind. So erkennen wir, dass eine schmerzhafte Trennung nur gut für uns war und Platz gemacht hat, für ein neues Abenteuer. Auch der Verlust vom Job musste vielleicht sein, um endlich frei zu sein, für den Beruf, der unsere wahre Berufung ist. Wir sehen vieles klarer. Toll!