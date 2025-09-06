präsentiert von WUNDERWEIB.de
Ihr Spruch des Tages

Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 11. September 2025

Aus der Serie: Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 8. bis 14. September 2025

Dieses Mantra bereichert Sie am Donnerstag, den 11. September 2025!

Schwarzer Umriss einer meditierenden Person vor einem orangefarbenen, mandalaartigen Hintergrund mit der Zahl 11
Das Mantra des Tages:

„Ich bewerte die Vergangenheit neu und blicke aufgeräumt nach vorne.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Auch heute wird uns vom Universum eine Verschnaufpause gegönnt, die wir sehr gerne annehmen. Es ist mal wieder Zeit, die letzten Tage und Wochen Revue passieren zu lassen und einzuordnen, was Gutes und Schlechtes geschehen ist. Im Nachhinein stellt sich vielleicht heraus, dass Dramen und Katastrophen eigentlich ein Glücksfall gewesen sind. So erkennen wir, dass eine schmerzhafte Trennung nur gut für uns war und Platz gemacht hat, für ein neues Abenteuer. Auch der Verlust vom Job musste vielleicht sein, um endlich frei zu sein, für den Beruf, der unsere wahre Berufung ist. Wir sehen vieles klarer. Toll!

