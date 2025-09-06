Ihr Mantra des Tages für Samstag: 13. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Versöhnung und Vergebung machen mich frei!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Letzte Woche hat uns Merkur vor finanzielle Herausforderungen gestellt. Jetzt verbindet er sich mit Jupiter und zeigt uns so, dass er uns auch helfen will und kann. So erkennen wir vielleicht, dass der finanzielle Dämpfer ganz gut war, um uns vor dem Ruin zu bewahren. Wir kriegen vielleicht sogar Hilfe von außen, durch einen Bonus oder eine Rückzahlung, mit der wir nicht gerechnet haben. Da sich auch noch die Sonne mit Merkur trifft, kann Streit – vor allem wenn er ums Geld ging – aus der Welt geschafft werden. Wir finden die richtigen Worte für eine Entschuldigung, es fällt uns leicht, zu vergeben.