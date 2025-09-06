Ihr Mantra des Tages für Freitag: 12. September 2025
Aus der Serie: Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 8. bis 14. September 2025
Dieses Mantra bereichert Sie am Freitag, den 12. September 2025!
Das Mantra des Tages:
„Ich genieße jeden Augenblick der puren Freude.“
Die wichtigsten Energien an diesem Tag:
Jetzt küsst uns die Spätsommersonne und verbindet sich mit Glücksplanet Jupiter. Wie wundervoll ist das! Wir spüren eine tiefe Liebe für alle Lebewesen – und endlich auch wieder für uns selbst. Die Sonne trifft auch den Mond und das verstärkt diese Harmonie auch noch. Und Mond und Jupiter reichen sich ebenfalls die Hand. Was für ein absolut wundervoller Freitag! Nichts aber auch gar nichts kann uns diesen Tag verderben. Ein Gefühl, das wir unbedingt festhalten sollten. Das innere Glück, das wir jetzt spüren, lassen wir so schnell nicht fort ...