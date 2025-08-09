Ihr Mantra des Tages für Samstag: 16. August 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich glaube an meine Ideen und an die Kraft, sie Wirklichkeit werden zu lassen.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Samstag startet zwar mit einem Mond-Quadrat-Sonne, was zu Streit führen kann. Aber, wenn wir einfach mal ausschlafen, sollte das kein Thema sein. Im Laufe des Tages geht der Mond dann wunderbare Verbindungen mit Saturn, Neptun und Uranus ein. Da haben wir richtig tolle Ideen, wie wir die bereits zu Wochenbeginn geschmiedeten Pläne in die Tat umsetzen und auch noch weiter ausbauen können. Und selbst, wenn das eine oder andere noch verrückt erscheint, ist das kein Grund, Einfälle zu verwerfen. Manchmal sind die verrückten Ideen sogar die allerbesten!