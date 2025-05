Ihr Mantra des Tages für Samstag: 17. Mai 2025

Das Mantra

"Ich wage den Sprung über meinen Schatten."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Diesen Samstag können wir gut dafür nutzen, um wieder in unsere Balance zu kommen. Wir schlafen aus, frühstücken ganz gemütlich und sammeln Ideen, was wir unternehmen können, um wieder alles gut zu machen. Dabei kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste und haben Einfälle, die im ersten Moment ein wenig verrückt klingen. Sogar für uns selbst. Das macht aber gar nichts. Wir schreiben alles auf und was jetzt noch nicht umsetzbar ist, kann in näherer Zukunft durchaus machbar sein. Wir werfen unser Herz voraus und springen hinterher und dieser Mut und die Tapferkeit wird von anderen auch erkannt und honoriert.