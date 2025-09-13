Ihr Mantra des Tages für Samstag: 20. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich treffe kluge und langfristige Entscheidungen mit dem Herzen.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Genau wie am Donnerstag herrscht heute nur ein Aspekt. Der ist aber bei Weitem nicht so positiv. Leider. Denn nun treffen Venus und Uranus in einem schwierigen und fast schon aggressiven Quadrat aufeinander und das kann die zarten Bande des Friedens schnell zerschneiden. Ein falsches Wort und man wendet sich von uns ab. Wir fühlen uns von unserem*unserer Partner*in missverstanden und schon haben Dritte ein leichtes Spiel, uns auf einen falschen Weg zu schicken. Der beste Rat für heute ist: ganz bei sich bleiben, nichts überstürzen und sich vor allem nicht manipulieren lassen. Ein Tag mit sich allein tut außerdem sehr gut.