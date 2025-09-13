Ihr Mantra des Tages für Freitag: 19. September 2025
Dieses Mantra bereichert Sie am Freitag, den 19. September 2025!
Das Mantra des Tages:
„Ich vertraue den Sternen. Sie werden mich aus jeder Krise führen.“
Die wichtigsten Energien an diesem Tag:
Bisher hießen die Lektionen, die uns Merkur in dieser Woche erteilt hat: Schau nüchtern und kritisch auf die Probleme, die du lösen willst! Und wenn du sie nicht allein lösen kannst, dann nimm auch Hilfe von außen an! Jetzt kommt Hilfe von ganz außen, vom Universum. Merkur zieht alle Register, um unsere finanzielle Lage zu verbessern. Ein Trigon mit Uranus und Pluto – das weckt unsere Kreativität und unser Potential, wir haben gute Ideen und gleichzeitig auch den festen Vorsatz, sie umzusetzen. Von jetzt an sind wir auf sehr gutem Weg, unsere finanzielle Zukunft zu sichern!