Ihr Mantra des Tages für Samstag: 24. Mai 2025

Das Mantra

"Ich muss mich nicht verstellen, um geliebt zu werden."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Frühling und Sommer sind generell Zeiten, in denen wir zusammen mit der Natur aufblühen. Das Licht und die Wärme dieser Tage sind heilsam nach den langen Wintermonaten. Heute wird das auch noch von Sonne und Pluto unterstützt. Wenn die beiden aufeinandertreffen, ist das immer eine wunderbare Chance auf ganzheitliche Heilung. Wir geben Körper, Geist und Seele, was sie brauchen, um gesund zu werden. Wir spüren starke Kräfte und vertrauen darauf, dass nun alles – oder zumindest vieles – gut werden kann. Und Mond und Jupiter helfen mit, indem Sie uns kleine glückliche Zufälle bescheren. So schön!