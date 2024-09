Pluto im Steinbock ab 2. September 2024: Jetzt können wir unser Leben aufräumen!

Zwergplanet Pluto vollzieht am 2. September 2024 seinen Wechsel in das Sternzeichen Steinbock. Er ist aktuell noch rückläufig und wird erst am 12. Oktober wieder direktläufig.

Bereits seit 2023 wandert Pluto immer wieder zwischen den Sternzeichen Wassermann und Steinbock hin und her. Am 21. Januar 2024 ist er zuletzt in das Sternzeichen Wassermann gewechselt, nun kehrt er erneut in den Steinbock zurück. Es ist jedoch seine letzte Rückkehr in das Erdzeichen, bis er am 19. November 2024 nach circa zehn Wochen wieder in den Wassermann einzieht und dort für die nächsten 20 Jahre verweilt.

Wie sich Plutos Einfluss im Leben der Sternzeichen bemerkbar macht und was Sie sonst unbedingt über den Transformationsplaneten wissen sollten, verraten wir hier.

