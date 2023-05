Ihr Sex-Horoskop 2014: Krebs

Es ist eine vertrackte Situation im Jahr 2014. Mars und Uranus verführen Sie immer wieder, sich auf den falschen Partner einzulassen, einen der überhaupt nicht zu Ihnen passt. Aber keine Sorge, auch Jupiter ist in Ihrem Zeichen und beschützt Sie. Ab Juli heißt es dann, Sex und Liebe miteinander zu verknüpfen und die große, wahre Liebe zu finden. Denn auch wenn Sie gerne die ein oder andere kurze Affäre ausprobieren - tief in Ihrem Herzen träumen Sie doch von dem einen Menschen an Ihrer Seite. Und auch wenn Sie vielleicht etwas schüchtern sind, Sie sind gleichzeitig ein raffinierter Mensch - was Sie einfach unwiderstehlich macht.

Mit diesen Sternzeichen läuft es im Bett besonders gut: Die anderen Wasserzeichen, Fisch und Skorpion , sind genauso gefühlvoll wie der Krebs und passen deshalb perfekt zu ihm. Mit einem Stier wird es sinnlich. Der starke Löwe möchte den Krebs behüten und auch die Jungfrau mag den Krebs sehr.

