Ihr Sex-Horoskop 2014: Löwe

Sie sind 2014 einfach super drauf und jeder mag Sie. Sie haben eine ganz besondere Ausstrahlung. Mars und Uranus unterstützen, ja, pushen Sie. Sie feiern , flirten und ein Nein - auch zu einschlägigen Angeboten - hört man von Ihnen selten. In der zweiten Jahreshälfte kann man fast sagen, dass Sie freie Auswahl haben: Wen auch immer Sie möchten, es wird Ihnen leicht fallen, diesen Menschen zu erobern. Doch Sie können Sex und Gefühle voneinander trennen und Ihr Herz bekommt nur jemand ganz Besonderes. Glücksplanet Jupiter, der in der zweiten Jahreshälfte in Ihrem Zeichen ist, hilft Ihnen, dass Sie sich über Ihre Wünsche im Klaren werden.

Mit diesen Sternzeichen läuft es im Bett besonders gut: Der Löwe lässt sich - auch im Bett - gerne beeindrucken. Dafür sind Widder und Schützen die perfekten Partner, denn die lieben großzügige Gesten. Waagen beeindrucken den Löwen eher mit Ihrem Charme und Attraktivität. Der Löwe findet 2014 aber auch Gefallen an lustigen Zwillingen oder liebenswerten Krebsen .

