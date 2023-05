Ihr Sex-Horoskop 2014: Waage

Mit der Verstärkung durch Powerplanet Mars laufen Sie in der ersten Jahreshälfte auf Hochtouren. Noch mehr Unruhe bringen Jupiter und Uranus, was Sie in Sachen Sex und Erotik experimentierfreudig macht. Genießen Sie diese Offenheit - aber machen Sie nichts, was Sie hinterher bereuen könnten.

Ab Juli läuft es dann wieder normal. Sie sind charmant, beliebt - und entsprechend schnell verliebt man sich auch in Sie. An Verehrern mangelt es Ihnen nicht, doch Sie sind anspruchsvoll: Ihnen ist ein gepflegtes Äußeres und ein weltgewandtes Auftreten eben wichtig.

Mit diesen Sternzeichen läuft es im Bett besonders gut: Der selbstbewusste Löwe könnte der Waage das bieten, was sie an einem Partner sucht. Doch auch Zwilling und Wassermann betören Sie mit Ihrer offenen und flexiblen Art. Den meisten Spaß hätte eine Waage wohl mit einem Schützen , vor allem, wenn Sie gemeinsam Urlaub machen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Waage!

Hier geht's zum Jahreshoroskop 2014!

Und hier zum Liebeshoroskop 2014!