Ihr Sex-Horoskop 2014: Skorpion

Der Skorpion ist sowieso schon dafür bekannt, dass er sehr fantasievoll ist. Jupiter und Neptun verstärken das 2014 noch. Und in Ihrem Sexleben kann ausreichend Fantasie nur von Vorteil sein. Doch Saturn zieht Ihnen nicht selten einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem: Dieses Jahr verfällt man Ihnen. Sie blicken in die Menschen hinein, verstehen Sie und damit hauen Sie jeden um. Am Ende ist Ihnen kaum ein Sexgeheimnis fremd.

Besonders heiß hergehen könnte es bei Ihnen 2014 im Januar, Februar, April, Juli, August und November.

Mit diesen Sternzeichen läuft es im Bett besonders gut: Wasserzeichen und Wasserzeichen gesellt sich gern. Ihre tiefgründige Art sucht nämlich seinesgleichen und so sind Fische und Krebse Ihre idealen Partner. Sie als Skorpion möchten gerne einen Löwen kennenlernen, hinter seine stolze und starke Fassade blicken. Letztendlich wird er Ihnen aber nicht bieten können, was Sie erhofft hatten. Ausdauernd und zuverlässig zeigen sich der Steinbock und auch die Jungfrau .

