Ihr Sex-Horoskop 2014: Jungfrau

Huch, was ist denn mit Ihnen los? Die sonst so berechnende Jungfrau ist in der ersten Jahreshälfte richtig locker. Sie ist offen für Neues und auch sexuell recht unkompliziert. Das heißt jetzt aber nicht, dass Sie für jeden leicht rumzukriegen sind. Sie mögen es schon lieber intelligent und gepflegt. Einen wachen Geist finden Sie erotischer als gutes Aussehen. 2014 ist Ihnen außerdem Selbstbewusstsein wichtig - Ihr Partner sollte damit klar kommen, dass Sie ab und zu eher sachlich an die Dinge ran gehen und nicht so gefühlvoll schwelgen wie er oder sie vielleicht.

Ab August bestimmt Saturn Ihr Leben und leitet ihre Konzentration auf ihre Karriere. Doch schon im September tritt Venus in Ihr Zeichen und lässt Sie wieder nur an Liebe und Gefühle denken.

Mit diesen Sternzeichen läuft es im Bett besonders gut: Stier , Steinbock und auch der Skorpion sind fasziniert von der Jungfrau. Der Löwe ist ein starker, selbstbewusster Partner an ihrer Seite. Der Krebs hört Ihnen zu.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Jungfrau!

Hier geht's zum Jahreshoroskop 2014!

Und hier zum Liebeshoroskop 2014!