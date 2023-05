Woran liegt es, dass der Partner nervt?

Es können die unterschiedlichsten Gebiete sein, in denen man einfach nicht harmoniert. Und wenn man da keine Klarheit hineinbekommt, dann kann sich das Unbehagen in einem kleinen Außenbereich soweit ausbreiten, dass letztendlich die ganze Partnerschaft davon infiziert wird. Zu wissen, in welchem Bereich es hakt und wie man damit am besten umgeht, kann für eine langfristige Beziehung überlebenswichtig sein. In der Astrologie hilft uns da der Partnerschaftsvergleich, die Synastrie, sehr gut weiter. Sie setzt die Planeten des einen Partners in Bezug zum anderen Partner. Die Aspekte, die sich daraus ergeben, nennt man Interaspekte.

Uranus-Wunder: So holen Sie mehr Glück in Ihr Leben

Die harmonischen, also Winkel wie das Sextil, das Trigon, oft auch die Konjunktion und manchmal sogar bestimmte Oppositionen, bilden den Kitt in einer Beziehung. Angespannte Interaspekte jedoch, allen voran das Quadrat, sorgen für Zündstoff und Unverträglichkeiten. Quadrate im Partnerschaftsvergleich deuten immer auf innere Spannungen oder offene Konflikte hin. Man behindert sich gegenseitig und frustriert sich. Oftmals verstärken sie sogar die negativen Eigenschaften, die man schon von Hause aus mit sich bringt. Etwas anders muss man die Opposition, also die genaue Gegenüberstellung, bei Interaspekten betrachten.

Denn hier zeigen sich zwar Gegensätzlichkeiten, die ein enormes Spannungsfeld aufbauen können. Doch diese Spannung kann auch sehr anregend und damit anziehend und verbindend wirken. Der eine spiegelt dem anderen nämlich das, was er oder sie nicht ist, und was sich derjenige dann über den Partner in sein Leben holen kann. So kann eine Mars-Mars-Opposition, die ansonsten für gegensätzliche Lebensenergie, Aggression und Streit steht, zwischen Mann und Frau sehr anziehend sein. Denn Mars symbolisiert ja auch die Sexualität und hier hat man quasi seinen absoluten Gegenpol gefunden.