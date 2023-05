Saturn ist im Schützen, dem Zeichen, das auf den Skorpion folgt und kann deshalb im Moment wenig beeindrucken. Venus in der befreundeten Jungfrau und Neptun in den Fischen, die immerhin im Trigon zum Skorpion steht, meinen es ebenfalls gut. Aber auch für Skorpione bedeutet dies nicht automatisch, dass sie frei sind von diesen Spannungen. Viele Skorpione sind zumindest nicht direkt von ihnen betroffen. Indirekt, wenn jetzt etwa der Partner für Krisenstimmung sorgt, kann aber auch ganz schön anstrengend sein. Eines ist klar: Die Liebe darf vor allem in diesen Tagen keinerlei Gefahren ausgesetzt werden. Damit ist Fremdflirten ebenso gemeint wie überzogene Eifersuchtsszenen, die selbst die größte Liebe töten können. Skorpione sollten in diesen Tagen nicht jeder Emotion nachgeben und sich in keinen Ärger hineinsteigern. Es wäre ferner sehr wichtig, sich gegenüber dem Partner nicht in der Wortwahl zu vergreifen und ihn versuchen zu verstehen, wenn ihn etwas bedrückt. Denn gerade unter dieser Konstellation kommen oft viele Dinge hoch, die belasten und deshalb unbedingt ausgesprochen werden müssen. Gewarnt werden müssen aber auch alle Single-Skorpione. Es ist selbstverständlich nicht die beste Zeit, um sich groß zu verlieben. In aller Regel wäre das eine eher fatale Sache und würde eine große Enttäuschung hinterlassen.

