Sie könnten die Welt umarmen, die Venus im Sextil zu Ihnen hat überschäumende Lebensfreude in Ihren Alltag getragen. Was sonst in Routine dahin plätschert, wird zum aufregenden Abenteuerland. Sie flirten mit den Kollegen, reden viel, treffen sich nach Feierabend in der Kneipe. Man kommt sich näher, spricht über Gefühle.

Ihr Geschenk der Glückssonne: Sie hat keinen direkten Einfluss auf Sie, aber die Menschen, die Sie jetzt umschwärmen, die Sie mit Ihrer charmanten, betörend femininen Art verzaubern, sind wie verwandelt. So kontaktfreudig, so weltgewandt und stilvoll wie Sie. Sie spüren jetzt ganz deutlich, was Sie an einem Partner bislang vermissten. Und genau das, was diesen Menschen aus den anderen herausragen lässt, wird Sie anziehen. Keine Begegnung im Alltagsgrau, sondern die Feier der Gefühle, mit klirrenden Champagnergläsern, mit duftenden Rosen, mit dem Kerzenschein auf Ihrem Gesicht.

