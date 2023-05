Jupiter-Horoskop: So nutzt der Steinbock die magische Woche

Was für eine Woche! Jupiter steht in herausfordernder, beflügelnder Opposition zu Ihrem Sternzeichen. Und die Sonne und der Mond fördern Sie im positiven Sextil. Sie stehen damit im Zentrum der magischen Energien, die das Glück in Ihr Leben tragen. Wenn Sie vielleicht bislang nur verbissen gekämpft haben, wie es Ihrem Wesen entspricht, und Sie dabei nicht den erwünschten Erfolg hatten – werden Sie nun von einem optimistischen Lebengefühl getragen.

Ihr Jupiter-Glück: Alles ist möglich, Geld, Liebe , der Durchbruch im Beruf, Sie haben alle Chancen. Und Sie haben das Talent zum Glück, das sich zeigt, wenn es Ihnen gelingt, scheinbar Nebensächlichkeiten, kleine Zufälle in den großen Gewinn zu verwandeln. Sie treffen zufällig einen alten Schulfreund, der es weit gebracht hat, und Ihnen ein traumhaftes Angebot macht. Sie glauben an die Zahlen, die Ihnen zufällig begegnen, und gewinnen. Sie bekommen die bessere, die angestrebte Position im Beruf, die zufällig frei wurde. Sie fangen ganz etwas Neues an, das sich aus einer plötzlichen Eingebung ergibt. Sie stolpern geradezu in ein Geschäft, das eine große Zukunft hat.

Was Sie für Ihr Glück tun müssen: Offen bleiben, sich selbst und den Menschen, die Ihnen nahe stehen, vollkommen vertrauen. Im Gefühl zu leben, das Gefühl zu pflegen, dass Sie den Erfolg verdient haben. Sie müssen sich für ein Ziel begeistern, absolut davon überzeugt sein – und diese Begeisterung auf andere, auf Ihre Mitstreiter, Ihre Partner übertragen. Was Ihnen derzeit leicht fallen muss.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Steinbock!

Ihr Jahreshoroskop 2014!