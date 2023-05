Jupiter-Horoskop: So nutzt der Wassermann die magische Woche

Die Glückkonstellation der Woche hat einen eher schwachen Einfluss auf Sie. Jupiter steht im kühlen Quinkunx zu Ihrem Sternzeichen. Die Sonne und besonders der Neumond beflügeln Sie aus dem Nachbarzeichen – aber, wie gesagt, nicht direkt, eher schwach. Dennoch durchströmt Sie dieses Gefühl eines Lebens, das sich im Umbruch befindet. Was besonders bei Ihnen stark ausgeprägt sein kann. Denn Ihr origineller Geist schenkt Ihnen in diesen Phasen häufig Eingebungen, Ideen, die viel verändern können. Sie müssen nur daran glauben. Nicht zweifeln, anpacken.

Ihr Jupiter-Glück: Vielleicht können Sie selbst nicht gleich einschätzen, was Ihr Einfall, Ihre Überlegung wert ist, die Sie da mit sich herumtragen. Müssen Sie auch nicht, es wird etwas geschehen, das Ihnen die Augen öffnet – vielleicht ergibt sich das aus einem Buch, das Ihnen in die Hände fällt, scheinbar zufällig. Oder aus einem Film im Fernsehen , den Sie zufällig sehen. Ihr Glück kann viele Gesichter haben, auch das eines Freundes oder des Partners, mit dem Sie jetzt endlich gemeinsam kämpfen, gemeinsam ein Ziel anstreben.

Was Sie für Ihr Glück tun müssen: Ihre Glücksformel ist ganz einfach. Glauben Sie an sich und glauben Sie an die positiven Menschen, die Sie umgeben. Gehen Sie allen Schwarzsehern und Pessimisten aus dem Weg. Die können Sie jetzt nicht brauchen, die nehmen Ihnen nur die Zuversicht und den Mut, die Sie für Ihr Glück benötigen. Fragen Sie sich bitte nicht, warum gerade Sie jetzt Glück haben sollten. Sondern, warum nicht gerade Sie jetzt dran sind, mit dem Erfolg, mit dem Geld und eben mit dem Glück.

