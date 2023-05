Jupiter-Horoskop: So nutzt der Krebs die magische Woche

Sie sind ein Glückskind der Woche. Jupiter umarmt Ihre Sonne, ist Ihr absoluter Freund, Ihr großzügiger Gönner, der ganz besondere Fügungen in Ihr Leben trägt, die alles, was Sie bisher belastet hat, aus dem Weg räumen können. Die Sonne und der Mond stehen gleichzeitig in einem enorm beflügelnden, aufbauenden Trigon zu Ihrem Sternzeichen. Sie können nur gewinnen, denn Sie fühlen ganz genau, was Ihnen Erfolg, finanziellen Gewinn und Liebe einbringt.

Ihr Jupiter-Glück: Sie sind noch etwas skeptisch, weil noch bis Ende des Monats Merkur rückwärts läuft. Er kann Ihnen nichts anhaben, denn Jupiter schenkt Ihnen Glücksmomente, die Sie sich niemals träumen lassen. Das unerwartete Geldgeschenk, die Erbschaft, der große Gewinn, alles ist möglich. Eine plötzliche Ahnung, eine Eingebung eröffnet Ihnen im Beruf, im Privatleben neue Perspektiven, die finanzielle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Wo es in der Partnerschaft bislang Probleme gab, wird es Ende der Woche Lösungen geben.

Was Sie für Ihr Glück tun müssen: Auch wenn man unter Kollegen, Freunden, der Familie noch so sehr zum Jammern und Schwarzsehen neigen mag, denken Sie positiv, vertrauen Sie dem Leben. Das negative Geschwätz verschließt Ihnen die Augen für Ihre Chancen. Wer nicht daran glaubt, wird niemals Glück haben. Sie hören häufig nicht auf Ihre Gefühle, verschließen sich gegen die Intuition, das muss sich jetzt ändern. Folgen Sie Ihrer inneren Stimme. Achten Sie genau darauf. Ihre Chance.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Krebs!

