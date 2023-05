Jupiter-Horoskop: So nutzt der Schütze die magische Woche

Sie fühlen sich bestimmt nicht wie das verhätschelte Glückskind. Es fehlt Ihnen der alte Schwung und vom gewohnten Optimismus blieb auch nicht sehr viel – weil Sie die Sonne und der Neumond im Quadrat bedrängen. Und der Jupiter in einem eher kühlen Verhältnis zu Ihrem Sternzeichen steht. Aber dennoch wird Sie in dieser magischen Glückswoche die alte Begeisterung mitreißen, wenn Sie erst einmal ein klares Ziel vor Augen haben. Was das Wichtigste ist.

Ihr Jupiter-Glück: Verlieren Sie sich nicht in Äußerlichkeiten, auch wenn Sie manchmal dazu neigen. Konzentrieren Sie sich in dieser Woche auf den Kern Ihres Strebens, Ihrer Bemühungen. Was haben Sie sich vorgenommen, von was träumen Sie? Was sind Ihre Ziele im Beruf, was wollen Sie im Leben erreichen? Ihr Herrscherplanet Jupiter spielt Ihnen die große Chance zu, sich endlich selbst zu verwirklichen. Sie müssen nur genau wissen, wohin Sie wollen – Sie werden in Zufälle, in Begegnungen, auch in plötzliche Einsichten verstrickt, die das große Glück bringen können. Ein Gespräch mit dem Chef, eine Erkenntnis in der Meditation, der Rat eines Freundes können die Schlüssel zum Erfolg, zum finanziellen Gewinn sein.

Was Sie für Ihr Glück tun müssen: Vertrauen Sie dem Leben. Gehen Sie in den Tag mit der Gewissheit, dass Ihnen heute das Glück begegnen wird. Wählen Sie besonders sorgfältig Ihre Kleidung aus, ziehen Sie Ihr absolutes Lieblingsoutfit an, das Ihnen Selbstbewusstsein schenkt, das Ihnen bereits vor dem Spiegel ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Wenn Sie das Glück feiern, es mit der gebührenden positiven Einstellung empfangen, wird es Sie auch besuchen. Ihr Jupiter verlässt Sie jetzt nicht, er ist Ihnen treu.

