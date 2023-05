Jupiter-Horoskop: So nutzt der Skorpion die magische Woche

Sie gehören zu den absoluten Gewinnern, werden vom Glück eingerahmt, in die Mitte genommen. Auf einer Seite steht der Jupiter im beflügelnden Trigon zu Ihnen. Auf der anderen Seite der Neumond und die Sonne, auch im Trigon. Wenn Ihnen jetzt nicht die große Wende zum Erfolg und zur Sicherung Ihrer Existenz gelingt, haben Sie etwas falsch gemacht. Sie haben alle Chancen und dazu auch noch Saturn, der kurzfristigen Siegen Dauer und Stabilität verleiht.

Ihr Jupiter-Glück: Ihre Möglichkeiten sind vielfältig und einzigartig. Das Glück kommt zu Ihnen, wenn Sie es am wenigsten erwarten. In einer Stunde, in der Sie vielleicht niedergeschlagen sind, in der Ihnen die Sorgen über den Kopf wachsen. Da spüren Sie plötzlich eine neue Nähe zum Partner, die sich vollkommen unerwartet zeigt, Sie glücklich macht. Genauso ist es möglich, dass etwas Entscheidendes geschieht, was Sie im Beruf weit nach oben führt oder Ihnen plötzlich Geld bringt. Achten Sie auf jede Gelegenheit zur großen Veränderung, es bieten sich viele.

Was Sie für Ihr Glück tun müssen: Von sich selbst überzeugt sein, sich alles zutrauen, auch wenn die Widerstände noch so groß sind. Sie schaffen es – wenn Sie gelassen bleiben, nicht verkrampft um Lösungen ringen, dabei übersehen Sie entscheidende Fügungen. Lassen Sie einfach das Leben geschehen, dann wird sich alles zu Ihrer Zufriedenheit wenden.

Die Eigenschaften vom Sternzeichen Skorpion!

Wie läuft es diese Woche in der Liebe? Zum Liebeshoroskop >>