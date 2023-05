Jupiter im Stier 2023 ab 16. Mai: Das große Horoskop für das Sternzeichen Skorpion

Ihnen, lieber Skorpion, macht niemand etwas vor. Sie rechnen stets mit dem Unvorhersehbaren und werden selten überrascht. Umso härter hat es Sie erschüttert, dass sich einige Menschen in Ihrem Umfeld gegen Sie positioniert haben, ohne dass es Ihnen aufgefallen ist. Das Jupiter-Pluto-Quadrat am Donnerstag bringt jedoch die Wahrheit in voller Gänze ans Licht. Auch wenn es schmerzt, es ist besser so. Die gute Nachricht? Der Eintritt von Glücksplanet Jupiter in Ihr Gegenzeichen Stier bringt Ihnen neue Bekanntschaften, die Ihren Wert zu schätzen wissen. Achten Sie also darauf, welche Menschen Ihnen diese Woche ins Haus flattern. Freundschaften fürs Leben bahnen sich an.

Ihr Mantra: Ich spreche deutlich aus, was ich wahrnehme und spüre.

Artikelbild und Social Media: Collage mit draganab/iStock und Astrowoche.de