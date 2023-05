Jupiter im Stier 2023 ab 16. Mai: Das große Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau

Als Tochter des kontaktfreudigen Merkurs sind Sie, liebe Jungfrau, sehr gern unter Menschen und genießen die Geselligkeit. Wenn Ihr Herrscherplanet am Montag ein Sextil zu Saturn bildet, lässt sich das Angenehme perfekt mit dem Nützlichen verbinden. Dass dann auch noch Glücksbringer Jupiter in den Ihnen wohlgesonnenen Stier reist, eröffnet Ihnen unerwartete, interessante berufliche Perspektiven. Jetzt ist es Zeit, Ihr Netzwerk für die Karriere zu nutzen. Denn in den nächsten zwölf Monaten fällt es Ihnen besonders leicht, sich ins beste Licht zu rücken. Sollten Sie in den letzten Monaten weniger Erfolg im Berufsleben gehabt haben, seien Sie versichert, das Blatt wendet sich nun.

Ihr Mantra: Jetzt erreiche ich mehr als nur meine persönlichen Ziele.

Artikelbild und Social Media: Collage mit draganab/iStock und Astrowoche.de