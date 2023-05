Jupiter im Stier 2023 ab 16. Mai: Das große Horoskop für das Sternzeichen Fische

Irdischer Erfolg und Status, lieber Fisch, interessieren Sie nicht so sehr wie Schwingungen anderer Welten. Doch seit Saturn durch Ihr Zeichen reist, sollten Sie Ihre Aufmerksamkeit voll und ganz auf das Hier und Jetzt richten. So verpassen Sie keine wichtige berufliche Chance, die Ihnen das Sextil von Saturn und Merkur bereitet. Auch der Eintritt Jupiters in den Stier will Ihre Talente ins beste Licht rücken. Sie haben sich zu lange unter Wert verkauft – nun ist es Zeit, sich nach vorne zu bringen. Dies stopft nicht nur Löcher in der Familienkasse, sondern befriedet auch so manchen Streit in Ihrer Partnerschaft. Freuen Sie sich gemeinsam mit Ihren Lieben auf eine Erfolgssträhne.

Ihr Mantra: Ich genieße die Früchte meiner Arbeit.