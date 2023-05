Jupiter im Stier 2023 ab 16. Mai: Das große Horoskop für das Sternzeichen Krebs

Nicht mehr lange, lieber Krebs, und der Sommer – Ihre Geburtstagszeit – beginnt. Ein guter Zeitpunkt also, um das vergangene Lebensjahr zu rekapitulieren und sich auf das neue einzustimmen. Nicht alles ist in letzter Zeit gut gelaufen, doch der Eintritt Jupiters in das erdige Stierzeichen hilft Ihnen ab Dienstag, sich auf die positiven Ereignisse der letzten zwölf Monate zu fokussieren. Lauschen Sie jetzt tief in sich hinein und Sie werden Antworten auf die vielen Warums Ihres Lebens erhalten. Doch so gut Introspektion Ihnen tut – am Wochenende heißt es, sich unter die Leute zu mischen. Der Stier-Neumond sorgt für spannende Begegnungen mit neuen interessanten Menschen.

Ihr Mantra: Ich entspanne mich und genieße neue Erfahrungen.

Artikelbild und Social Media: Collage mit draganab/iStock und Astrowoche.de