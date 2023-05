Sie haben ein übersinnliches Gespür für Menschen, die nicht ehrlich sind, die Sie nur ausnützen. Aber manchmal schalten Sie den inneren Alarm ab, hören nicht darauf, wenn Ihnen ein Freund oder ein Kollege besonders sympathisch ist. Derzeit werden Sie sehr genau auf die Stimme aus dem Inneren achten.

Wem Sie vertrauen können: Dem Partner, der Sie in Ihrer mütterlichen, fürsorglichen Art unterstützt, und die Verantwortung für die praktischen Dinge des Lebens übernimmt. Wie zum Beispiel der grundehrliche, etwas kühle Steinbock. An sein starkes Wesen können Sie sich anlehnen, er wird auch in Krisen zu Ihnen stehen.

Der Kollege, die beste Freundin, auf die Verlass ist: Hüten Sie sich vorn Schmeichlern, vor charmanten Lügnern, für die Sie anfällig sind – wenn Sie Ihrem angeschlagenen Selbstbewusstsein guttun. Ein schier verletzend ehrlicher Schütze hält eisern zu Ihnen, wenn er sich einmal für Sie entschieden hat und auf Ihrer Seite steht.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Krebs

Lesen Sie auch Ihr aktuelles Monatshoroskop