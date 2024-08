Rückläufiger Uranus ab 1. September 2024: Darauf sollten sich jetzt alle Sternzeichen einstellen!

Kaum sind wir in den neuen Monat gestartet, wird Uranus direkt am 1. September 2024 gegen 17:17 Uhr im Sternzeichen Stier rückläufig. Uranus gilt als Rebell unter den Planeten und wird jedes Jahr für ungefähr fünf Monate rückläufig. Somit wechselt der blaue Planet erst wieder am 30. Januar 2025 in seine Direktläufigkeit zurück.

Natürlich ändert Uranus nicht wirklich die Laufrichtung und läuft plötzlich rückwärts, vielmehr kreist er mit einer niedrigeren Geschwindigkeit um die Erdumlaufbahn. Von der Erde aus betrachtet sieht es dann einfach so aus, als würde Uranus den Rückwärtsgang einlegen.

Auch wenn es sich bei Uranus Rückläufigkeit lediglich um eine optische Illusion handelt, verändern sich die Energien mit denen der Planet das Leben der Sternzeichen beeinflusst, durch das langsamer Laufen deutlich. Hier können Sie erfahren, auf welche Veränderungen Sie sich während Uranus Rückläufigkeit einstellen sollten und welche Vorteile diese mit sich bringt.

