Merkur im Krebs ab 27. Juni 2023: Unsere Gefühle leiten uns jetzt!

Unter dem Einfluss von Merkur im Krebs sind unsere Gedanken weniger rationaler und werden eher von unserem Gefühlsleben beeinflusst. Das kann neue Perspektiven ermöglichen, aber auch zu schwierigen Situationen führen. Nehmen Sie sich jetzt besonders viel Zeit, um Entscheidungen treffen, bei denen Herz und Kopf vielleicht in einen Konflikt geraten können. Denn in den nächsten Wochen ist vielleicht nicht immer auf den ersten Blick schon klar, was Sie wirklich wollen und was Ihnen wichtiger ist.

Spannend wird es in dieser Zeit, wenn Sie sich den Raum dafür nehmen, Ihre Beziehung, ganz egal, ob familiärer, freundschaftlicher oder romantischer Natur, genauer zu betrachten. Setzen Sie sich mit Fragen auseinander wie:

Was ist mir wichtig in meiner Beziehung mit Person A oder B?

Wie fühle ich mich in der Beziehung zu Person A oder B?

Bin ich bereit für den nächsten Schritt in meiner Beziehung?

Wie soll dieser nächste Schritt genau aussehen?

Merkur kann Sie nun dabei unterstützen, Antworten auf diese und andere Fragen zu finden und so nicht nur die Beziehungen, sondern auch die dadurch mit Ihnen verbundenen Menschen in Ihrem Leben besser kennenzulernen. Die nächsten Wochen können für Sie zu einer wunderschönen Zeit des Lernens, des Verstehens und der Einsicht werden - sofern Sie es denn zulassen.

Noch ein Tipp: Während sich Merkur im Zeichen Krebs aufhält, kommt es am 3. Juli 2023 zu einem Vollmond im Zeichen Steinbock. Die Wirkung dieses Mondes richtet sich vor allem auf die Lebensbereiche Job und Geld. Umso wichtiger ist es, dass Sie sich mithilfe solcher Konstellationen wie Merkur im Krebs auf Ihre Gefühlswelt konzentrieren.