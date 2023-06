Krebs-Saison ab 22. Juni 2023: Jetzt steht die Liebe im Mittelpunkt!

Ob Single oder vergeben, die Krebs-Saison hält einige Liebesüberraschungen für Sie bereit. Die Sternzeichen können sich auf eine aufregende Zeit mit ihren Liebsten freuen. Bei Singles besteht die Möglichkeit, dass die Funken bei einem Date nur so sprühen oder Sie sogar die große Liebe finden werden. Paare spüren, dass ihre Beziehung wieder auflebt und sie neue Seiten aneinander kennenlernen werden. Am 3. Juli findet übrigens auch noch ein Vollmond im Zeichen Krebs statt, der den Fokus auf die Emotionen noch zusätzlich verstärkt.

Aber nicht nur in der Liebe wird es spannend! Verbringen Sie am besten viel Zeit mit Ihren Freund*innen und Ihrer Familie. In den nächsten Wochen können Sie viele schöne gemeinsame Momente erleben und Erinnerungen sammeln, die Sie noch lange Zeit begleiten werden.

Die Krebse-Saison eignet sich, um Beziehungen zu pflegen und sich auf die Menschen zu konzentrieren, die Ihnen am Herzen liegen. Sie werden mit Ihren Liebsten noch enger zusammenwachsen und gemeinsam durch eine Zeit des inneren Friedens schreiten. Neben aufregenden Ausflügen, unvergesslichen Abenden und tollen Gesprächen mit Ihren Mitmenschen, es ist jedoch auch wichtig, dass Sie Zeit für sich finden. Nehmen Sie sich hin und wieder eine Auszeit und konzentrieren Sie sich einfach mal nur auf Ihre eigenen Bedürfnisse. Denn die Beziehung zu Ihnen selbst ist ebenso wichtig, wie die zu Ihren Lieben.

Mit der Krebs-Saison steht eine abwechslungsreiche Zeit vor Ihnen, in der Sie nicht nur an sich selbst wachsen, sondern auch mit Ihrem Umfeld in einen harmonischen Einklang kommen.

