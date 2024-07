Rückläufiger Neptun ab 2. Juli 2024: Er zwingt uns jetzt zum Realitätscheck!

Neptun ist der achte und somit äußerste Planet unseres Sonnensystems. Als Herrscherplanet der Fische symbolisiert er Intuition, Spiritualität und die eigenen Wünsche. Er stärkt unsere Kreativität und regt zum Träumen an. Da Neptun auch für alles Nicht-Reale steht, verleitet er jedoch auch zu Wunschvorstellungen, Tagträumen und bewirkt Stimmungsschwankungen.

Wird Neptun nun in den Fischen rückläufig, kehren sich seine Energien ins Gegenteil und uns wird die sprichwörtliche rosarote Brille entrissen. Der rückläufige Neptun bewirkt damit, dass wir uns in den nächsten Monaten der Realität stellen müssen. Das kann hart sein und einige Herausforderungen und Enttäuschungen mit sich bringen, wenn dann plötzlich festgestellt wird, das etwas gar nicht so ist, wie man es sich selbst vorgegaukelt oder erträumt hat.

Ob der einstige Traumjob doch nicht so glücklich macht, eine Liebe sich als unerwidert herausstellt oder Freundschaften gar nicht so wahrhaftig sind, wie angenommen, der rückläufige Neptun deckt alles auf, was Sie bisher nicht sehen wollten. Doch dabei meint er es keinesfalls böse, sondern bietet die Chance, Fehler zu korrigieren und Ihre Lebenssituation zu verbessern.

Während Neptuns Rückläufigkeit könnten Ihnen manche Pläne und Ziele plötzlich zu unrealistisch und schwer erscheinen, lassen Sie sich in dem Fall nicht verunsichern. Der blaue Planet hilft jetzt nämlich dabei, alles aus einem realistischen Blickwinkel zu betrachten und konkrete Ideen auszuarbeiten, um Ihre Träume und Wünsche in die Realität umzusetzen. Vertrauen Sie auf seine Energien und hören Sie weiterhin auf Ihre Intuition.

Rückläufiger Pluto ab 2. Mai 2024: Durch seinen Einfluss erfahren wir spirituelles Wachstum und große Veränderungen!