Merkur im Schützen ab dem 23.12.2023: Diesen 3 Sternzeichen beschert er großes Weihnachtsglück!

Mit dem Merkur in Ihrem Zeichen werden Sie zum echten Philosophen, lieber Schütze. Sie nutzen die letzten Tage des Jahres, um sich einige tiefgründige Fragen zu stellen, an die Sie sich vorher vielleicht noch nicht herangetraut haben. Und siehe da: Merkur bringt Ihnen Klarheit.

Sie nehmen das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel also vor allem als ganz persönliches Highlight wahr. Sie kommen mit sich ins Reine und fassen so manchen klugen Gedanken in dieser Zeit, der Sie 2024 näher an Ihre Ziele bringen wird. Schreiben Sie sie auf! So ein großes Geschenk wird einem nicht alle Jahre wieder gemacht.

