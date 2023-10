Merkur im Skorpion ab 22.10.2023: Diese 3 Sternzeichen lässt er noch vor Jahresende erfolgreich durchstarten!

Wenn Merkur am 22. Oktober um ca. 08:49 Uhr in den tiefsinnigen Skorpion wechselt, wird dieser Einfluss deutlich zu spüren sein. Bis Merkur am 10. Oktober 2023 weiter in den Schützen zieht, stehen uns damit zunächst intensive und aufschlussreiche Wochen bevor, die unseren Fleiß und Ehrgeiz beleben. Auch die Skorpion-Saison ab 24. Oktober unterstützt uns in unseren Vorhaben, kann aber auch ein paar Herausforderungen mit sich bringen.

