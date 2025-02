Direktläufiger Jupiter ab 04.02.2025: Für 4 Sternzeichen öffnen sich die Türen zum Erfolg!

Jupiter wird am 4. Februar 2025 gegen 10:40 Uhr wieder direktläufig. Er hält sich dabei immer noch im Sternzeichen Zwillinge auf, bis er am 9. Juni weiter in den Krebs wechselt. Zuvor war der sogenannte Glücksplanet seit dem 9. Oktober 2024 rückläufig und hat vor allem verborgene Wünsche und Emotionen an die Oberfläche gebracht und zur Selbstreflexion verholfen.

Allerdings war auch das Bedürfnis nach Rückzug sehr groß und wir mussten doppelt hart für unseren Erfolg arbeiten. Mit dem direktläufigen Jupiter geht es jetzt aber wieder schneller voran. Wir können uns weiterentwickeln, neues Wagen und dank dem Einfluss der geistreichen Zwillinge unseren Horizont erweitern. Das bemerken vor allem vier Sternzeichen, die von Jupiter Kräften absolut beflügelt werden.

