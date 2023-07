Neumond im Juli 2023: Er bringt eine emotionale und aufschlussreiche Zeit!

Der Mond ist der sogenannte Herrscherplanet vom Krebs, was einen Neumond in diesem Zeichen besonders interessant macht. Das Sternzeichen Krebs ist ein Wasserzeichen, und hat eine empfindsame und gefühlvolle, aber auch kreative Persönlichkeit. Das Wasserzeichen ist vor allem für seine soziale und einfühlsame Ader bekannt, weshalb der Krebs-Neumond dazu auffordern wird, anderen ihre Hilfe und Unterstützung anzubieten. Nehmen Sie es aber bitte nicht persönlich, wenn Sie dabei auch Ablehnung erfahren, nicht jeder kann und will sich helfen lassen. Nehmen Sie einfach etwas mehr Rücksicht auf Ihr Umfeld und zeigen Sie Einfühlungsvermögen, der ein oder andere wird Ihnen dankbar dafür sein und Sie tun auch Ihrem Karma Konto etwas Gutes.

Diesen Neumond umgibt eine tiefgründige Stimmung, in welcher wir uns verborgenen Ängsten und Wünschen bewusst und uns diesen endlich stellen können. Das führt während und auch nach dem Neumond zu einer wahren Zeit der Befreiung, in welcher alter emotionaler Ballast endlich abgeworfen und in eine glücklichere Zukunft gestartet werden kann.

Ein Neumond stellt auch immer eine geeignete Zeit für Neuanfänge und Veränderungen dar, die auch mit den Krebs-Energien wunderbar gelingen werden. Sie gewinnen leichter die nötige Klarheit über ihre Emotionen und Ihr Innenleben, wenn Sie den tiefen Blick in Ihr Inneres denn zulassen. Auch die Beziehungen zu anderen können erfolgreich auf den Prüfstand gestellt und wenn nötig, beendet werden. Wofür Sie sich auch entscheiden, Ihre Intuition wird Sie leiten und auf den richtigen Pfad führen. Wir empfehlen Ihnen, sich unter dem Neumond ein paar wichtige Fragestellungen zu notieren und zu beantworten. Diese könnten sein:

Was möchte ich in nächster Zeit erreichen?

Was tut mir gut und was nicht?

Was und wen sollte ich hinter mir lassen?

Dadurch, dass das Sternzeichen Krebs sich auch gern mal in seinen harten Panzer zurückzieht und das eigene Zuhause den Abenteuern in der weiten Welt vorzieht, könnten auch die anderen Sternzeichen den Wunsch verspüren, es sich gemütlich zu machen und sich in ihren eigenen vier Wänden in Ruhe über ihre Wünsche und Bedürfnisse klarzuwerden. Der Neumond kann jedoch auch etwas empfindlich machen. Nehmen Sie sich Kritik oder gar Ablehnung vor allem zu dieser Zeit bitte nicht so sehr zu Herzen und bleiben Sie ganz bei sich.

Neumond-Rituale: Erfüllen Sie sich Ihre Wünsche!