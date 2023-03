Nur einen Tag nach Frühlingsanfang ereignet sich am 21. März 2023, um ca. 18:24 Uhr ein Neumond im Sternzeichen Widder, der auch Ihr Sternzeichen aufblühen lässt.

Der Neumond ist das Gegenstück zum Vollmond, denn wenn der Trabant zwischen Erde und Sonne steht, lässt er sich kaum oder nur als schmale Sichel am Himmel erkennen. Die Auswirkungen des Neumonds auf die Sternzeichen äußern sich jeden Monat etwas anders und sind davon abhängig, in welchem Sternzeichen er sich konkret befindet.

Im Monat März können wir uns auf einen starken Widder-Neumond freuen, der Ihr Sternzeichen auf besondere Art und Weise beenflusst.

Der Neumond am 21. März 2023 schenkt drei Sternzeichen einen erfolgreichen Neustart!

Neumond im Widder: So intensiv beeinflusst er die Sternzeichen

Der Widder ist das erste Zeichen im Tierkreis der westlichen Astrologie. Das Feuerzeichen steht für Kraft, Abenteuerlust und Impulsivität und beeinflusst die Sternzeichen im Zusammenhang mit einem Neumond auf besondere Art und Weise.

Nach einem Neumond in den fantasievollen Fischen, unter welchem wir unsere Kreativität entfalten, und neue Ideen sammeln konnten, ist es mit dem Widder-Neumond nun an der Zeit, die nötigen Taten folgen zu lassen. Widder-Geborene sind mutige und temperamentvolle Sternzeichen, die gern Neues ausprobieren. Damit eignet sich der Widder-Neumond auch ausgezeichnet für einen Neustart in sämtlichen Lebensbereichen. Die Neumond-Energien symbolisieren Ihnen: Jetzt ist der Zeitpunkt, um mutig zu sein und zu handeln. Folgen Sie also Ihren Visionen und setzen Sie Ihre Träume endlich in die Tat um.

Der Neumond im kraftvollen Widder schenkt zudem neues Selbstbewusstsein und mobilisiert die inneren Kräfte. Dadurch lassen sich alte Selbstzweifel endlich ausräumen und Sie können konsequent Ihre Interessen verfolgen, egal was andere davon halten. Im Arbeitsleben und auch im Alltag erhält Ihr Sternzeichen damit mehr Durchsetzungskraft und es können sämtliche Hürden überwunden werden. In dieser Mondphase lassen sich daher schon im dritten Monat des Jahres wichtige Ziele erreichen. Sie können Ihr Leben nach Ihren eigenen Wünschen gestalten und es dabei sogar komplett umkrempeln. Der Zeitpunkt, um mit einem neuen Job zu beginnen oder beispielsweise endlich die langgeplante Weltreise zu machen, ist einfach ideal. Eine Voraussetzung für diese positiven Entwicklungen ist jedoch, dass Sie sich auf die bereichernden Energien des Neumonds einlassen und den Mut zur Veränderung aufbringen. Um die Neumond-Kräfte noch besser zu süren und zu nutzen, empfehlen wir ein Neumond-Ritual.

Beachten Sie jedoch, das der Widder auch als sehr impulsives und ungeduldiges Sternzeichen gilt, das zu Wutausbrüchen neigt. Geben Sie unter dem Neumond im Widder daher darauf acht, nichts erzwingen zu wollen und sich selbst oder Ihre Mitmenschen nicht unnötig unter Druck zu setzen. Angestaute Energien und innere Unruhe lassen sich beispielsweise mit sportlichen Betätigungen und Meditationen lösen.

Artikelbild und SocialMedia: Rogerio Peccioli /iStock