Rund um den Widder-Neumond am 21. März 2023, um ca.18:24 Uhr, tanken drei Sternzeichen neue Energie und Lebenskraft. Sie sind auf einem wahren Leistungshoch, haben mehr Selbstbewusstsein und können ihr Leben in ganz neue Bahnen lenken. Der Widder-Neumond wird für Sie zu einem besonderen und bahnbrechenden Erlebnis!

Schützen fühlen sich großartig

Als Feuerzeichen können Sie von diesem Neumond nur profitieren! Der Widder-Neumond lädt Ihre Energiereserven auf und Sie spüren vermutlich den Wunsch, einiges in Ihrem Leben zu verändern. Setzen Sie Ihre Ideen unbedingt in die Tat um, Sie werden hinterher mächtig stolz auf sich sein. Ihr Fleiß kennt kein Ende und vor allem im Job profitieren Sie davon so richtig. Doch auch das Vergnügen kommt nicht zu kurz. In Gesellschaft drehen Sie so richtig auf, zeigen sich von Ihrer humorvollen Seite und haben eine Menge Spaß.

Widder sind wahre Energiebündel

Mit dem Neumond in Ihrem eigenen Zeichen geht es Ihnen ausgezeichnet. Wenn Sie in letzter Zeit noch Zweifel verspürt haben, kommen Sie in einer wichtigen Angelegenheit nun zu einem Entschluss und spüren förmlich, wie eine große Last von Ihren Schultern fällt. Alltag und Job bringen Sie gekonnt unter einen Hut und glänzen dabei mit innovativen Ideen. Der Zeitpunkt, um Ihre Zukunftspläne in die Tat umzusetzen, könnte nicht besser sein. Sie sind voller positiver Energie und Selbstvertrauen und schaffen, was Sie sich vornehmen.

Zwillinge kommen voran

Die Neumond-Energien beflügeln Zwillinge regelrecht und wenn Sie in letzter Zeit das Gefühl hatten, festzustecken, dann wendet sich jetzt das Blatt. Liegengebliebene Aufgaben oder schwierige Entscheidungen, alles, was Sie in letzter Zeit vor sich hergeschoben haben, können Sie unter den fleißigen Widder-Energien endlich in Angriff nehmen. Nutzen Sie diese Zeit für Ihre zahlreichen Vorhaben, es geht wieder aufwärts!

Doch auch die Romantik kommt nicht zu kurz, denn die feurigen Widder-Energien heizen Zwillingen ordentlich ein. Singles erhalten eine Extraportion Selbstbewusstsein und geben beim Flirten Vollgas. Sie wagen den ersten Schritt - mit Erfolg! Vergebene zeigen sich von Ihrer sinnlichen Seite und verführen Ihre bessere Hälfte nach allen Regeln der Kunst.

Artikelbild und Social Media: Carlos Cairo/iStock