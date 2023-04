Es ist wieder so weit: Vom 21. April bis zum 15. Mai 2023 tritt Planet Merkur seine erste rückläufige Phase des Jahres an, diesmal im Sternzeichen Stier. Noch am selben Tag beginnt auch die Stier-Saison, die besondere Überraschungen für die Sternzeichen bereit hält.

Auch wenn der rückläufige Merkur von vielen gefürchtet wird und für Chaos und Unstimmigkeiten im Alltag sorgen kann, bietet aber ebenso Chancen für positive Entwicklungen. Vor allem in Kombination mit dem Erdzeichen Stier führt er zu mehr Bodenständigkeit und Gelassenheit. Wenn ein paar Tipps berücksichtigt werden, können Sie seine rückläufige Energie somit sogar zu Ihrem Vorteil nutzen und beispielsweise Ihre Beziehungen genauer durchleuchten, Innenschau betreiben oder alte Arbeiten endlich abschließen.

Vor allem drei Sternzeichen werden vom rückläufigen Merkur positiv beeinflusst. Was genau passiert und um welche Sternzeichen es sich handelt, erfahren Sie hier.

Rückläufiger Merkur 2023: Alle Daten und seine Wirkung auf die Sternzeichen!

Jungfrauen gehen neue Wege

Spätestens ab 3. April können Jungfrauen vom rückläufigen Merkur einfach nur profitieren. Vor allem in Karriere und Finanzen stehen die Zeichen auf Erfolg. Sie punkten mit innovativen Ideen und verschaffen sich mit Ihrem scharfen Verstand einige Vorteile. Das wirkt sich schlussendlich auch positiv auf Ihre Finanzen aus. Gut möglich, dass Sie sich sogar über einen finanziellen Gewinn oder ein lukratives Jobangebot freuen können.

Durch den Stier Einfluss wird auch Ihre romantische und sinnliche Seite entfacht und Sie könnten sich auf ein neues Liebesabenteuer einlassen oder einer bestehenden Beziehung frischen Wind verleihen. Auch wenn Sie als Jungfrau lieber auf Altbewährtes setzen und Ihnen Sicherheit vor Risiko geht, weichen Sie ruhig etwas vom bisherigen Pfad ab und öffnen Sie sich für die Veränderungen, die anstehen. Sie werden sehen, dass diese sich schlussendlich für Sie lohnen werden.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Jungfrau

Skorpione bleiben gelassen

Lieber Skorpion, wenn Ihnen in letzter Zeit die Puste ausging, können Sie jetzt endlich aufatmen! Dank Merkur im bodenständigen Stier gehen sie alte, aber auch neue Herausforderungen mit klarem Verstand und neuer Inspiration an. Selbst wenn es mal etwas stressiger zugeht und Sie vor ein paar Probleme gestellt werden, bewahren Sie die nötige Ruhe und zeigen Durchhaltevermögen. Die Stier-Energien lassen Sie beharrlich Projekte verfolgen und Sie können eine Menge auf die Beine stellen.

Auch in der Liebe haben Skorpione den Durchblick: Sie stellen Ihre Beziehungen auf den Prüfstand und können einige Streitpunkte endlich klären. Sollte es doch zu einer Trennung kommen, dann lassen Sie den Kopf nicht hängen. Jedes Ende schenkt auch einen neuen Anfang.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Skorpion

Steinböcke setzen sich durch

Steinböcken verleiht der rückläufige Merkur ordentlich Rückenwind. Als Erdzeichen gehören Sie ohnehin zu den fleißigen und ehrgeizigen Sternzeichen, das wird mit dem rückläufigen Merkur im Stier noch weiter verstärkt. Egal was Sie sich vornehmen, Sie sitzen am längeren Hebel und können in sämtlichen Bereichen selbstbewusst und erfolgreich Ihre Pläne in die Tat umsetzen. Achten Sie nur darauf, andere nicht zu bevormunden und versuchen Sie nicht alles im Alleingang zu stemmen. Etwas Unterstützung schadet Ihnen nicht!

Nehmen Sie sich auch ausreichend Zeit für die Liebe. Sie können sich über ein paar sinnliche Momente freuen und Ihre Partnerschaft weiter stärken.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Steinbock

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: buradaki/iStock