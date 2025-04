Rune Ehwaz Bedeutung: Was die Lebensrune uns lehrt

In der aufrechten Legung kündigt Ehwaz Fortschritt und Veränderung an. Möglicherweise stehen eine oder mehrere besondere Reisen an, auf der Sie Ihren Horizont erweitern können und viele tolle Lebenserfahrungen machen. Wird Ehwaz zusammen mit der Rune Raidho gezogen, reisen Sie womöglich an einen eher nahegelegenen Ort, in Kombination mit der Rune Laguz hingegen an ein weit entferntes Ziel.

Die Rune Ehwaz gibt auch an, dass sich etwas verändern wird. Zusammen mit Berkana kann sich innerhalb Ihrer Familie etwas zum Positiven wenden. In Kombination mit Ansuz, Mannaz und Jera offenbart Ehwaz, dass Ihnen eine geliebte Person unter die Arme greift und Sie in Ihren Bemühungen voranbringt.

Wird Ehwaz umgekehrt gezogen, bedeutet es, dass der Zeitpunkt für Veränderungen aktuell noch nicht gegeben ist. Möglicherweise neigen Sie momentan zur inneren Unruhe und Rastlosigkeit und haben den tiefen Drang, etwas zu verändern. Überstürzen Sie in dem Fall nichts und machen Sie sich in Ruhe Gedanken. In gemeinsamer Legung mit Uruz wird die Selbstfindung möglich.