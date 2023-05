Saturn steht im Schützen und Venus in der Jungfrau sowie Neptun in den Fischen stehen im Quadrat dazu. Im Klartext: Schütze gehört zu den Sternzeichen, deren Liebe am stärksten gefährdet ist. Allerdings trifft es vom Sonnenstand her nicht alle Schützen direkt und dann bleibt immer noch die Frage, wie stabil die Beziehung ist. Eine gute Beziehung wird diese Sternenkonstellation ohne große Mühe überstehen und selbst wenn Verstimmungen auftauchen, können diese, sofern beide Partner offen und ehrlich alles ansprechen, was nicht passt, nur noch enger zusammenführen. Liegt schon länger etwas Größeres im Argen, kann es jetzt allerdings zum großen Knall kommen, was dann aber auch nicht das Schlechteste sein muss. Abgesehen davon sollten Schützen in diesen Tagen darauf achten, dass sie nicht unbedacht die eine oder andere Frechheit loslassen, die den Partner und auch andere Menschen treffen könnte. Man weiß ja, der Schütze schießt manchmal schneller als er denkt…Auftauchender Ärger könnte dann eskalieren und sich sogar zum Flächenbrand ausdehnen. Selbstkontrolle ist jetzt deshalb alles. Es ist nicht die Zeit für allzu große Spontaneität und unbedachte Äußerungen.

