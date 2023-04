In den frühen Morgenstunden des 20. April 2023, um ca. 06:14 Uhr, ereignet sich ein Neumond. Doch dieser Neumond wird kein gewöhnlicher, denn mit ihm geht eine totale Sonnenfinsternis einher, welche sich deutlich im Leben der Sternzeichen bemerkbar machen wird.

Das große Sonnenfinsternis-Horoskop ab 20. April 2023: Die schwarze Sonne schenkt uns einen Neustart!

Neumond im Widder: So wirken seine Energien auf die Sternzeichen

Nach dem 21. März 2023 ereignet sich im April erneut ein Neumond im Sternzeichen Widder. Der Einfluss dieses selbstbewussten und temperamentvollen Feuerzeichens gibt uns wiederholt die Energie, neue Wege einzuschlagen und mutig für unsere Bedürfnisse und Ziele einzustehen.

Spielen Sie schon länger mit dem Gedanken, sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen? Oder eine lange Reise in ein fernes Land anzutreten? Oder sind Sie in einer unglücklichen Beziehung und sehnen sich nach Freiheit? Dann wagen Sie jetzt die nötigen Veränderungen und schrecken Sie nicht mehr aus Ängsten und Selbstzweifeln davor zurück. Die Widder-Energien des Neumonds schenken Ihnen das nötige Selbstvertrauen und die Energie dafür und Sie können alles schaffen, was Sie sich vornehmen.

Wichtig zu bedenken ist jedoch, dass Widder auch ungeduldig und aufbrausend sein können. Geben Sie daher Acht, nichts zu überstürzen und vermeiden Sie Wutausbrüche, wenn etwas nicht so funktioniert, wie gewünscht. Um in Ihrer inneren Mitte zu bleiben und die Kräfte dieses Neumondes optimal zu nutzen, empfehlen wir die Durchführung eines Neumond-Rituals.

Totale Sonnenfinsternis im April 2023

Bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne und taucht die Erde somit in Schatten. Sie kann nur bei einem Neumond stattfinden, während eine Mondfinsternis nur bei Vollmond auftritt. Bei dieser Sonnenfinsternis handelt es sich um eine sogenannte hybride Sonnenfinsternis, da sie zum Anfang und zum Schluss ringförmig ist. Es kommt sogar zu einer totalen Sonnenfinsternis, da der Mond sich genau vor der Sonne befindet. In Deutschland bekommen wir davon jedoch nichts zu sehen.

Sonnenfinsternisse sind in der Astrologie besondere und intensive Ereignisse. In früheren Kulturen wurden sie sogar gefürchtet und galten als Vorboten für Unglück. Auch wenn die Sonnenfinsternis am 20. April 2023 nur in Südostasien und Australien sichtbar ist, spüren wir ihre intensiven Energien dennoch auf unseren Breitengraden. Die Wirkung dieser Sonnenfinsternis tritt bereits einige Tage vorher ein und hält bis zu sechs Monate nach ihrem eigentlichen Termin an. In Kombination mit dem Neumond kündigt sie an, dass etwas Altes zuende geht und etwas Neues beginnt.

Ein Neumond eignet sich immer hervorragend für Manifestationen und Neuanfänge, was mit einer Sonnenfinsternis noch einmal verstärkt wird. Falls nicht schon geschehen, können Sie jetzt neue Pfade betreten und nötige Veränderungen einleiten. Das Universum gibt uns die Möglichkeit zur persönlichen Transformation und Weiterentwicklung. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass wir lernen, Vergangenes loszulassen. Wir sollten uns nicht an etwas festzuhalten, dass uns Energie raubt oder an unserer Entwicklung hindert.

Bei dieser Sonnenfinsternis ist jedoch auch Vorsicht geboten. Im Zusammenhang mit dem Widder-Neumond kann es zu Impulshandlungen und Selbstüberschätzung kommen, was für einige Probleme sorgen kann. Handeln Sie daher bitte nicht überstürzt und nehmen Sie mehr Rücksicht auf Ihr Umfeld, dann lässt sich größeres Chaos vermeiden.

Artikelbild und SocialMedia: m-gucci/iStock